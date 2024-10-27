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20:34, 27 октября 2024Бывший СССР

Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

Президент Грузии Зурабишвили заявила о фальсификации парламентских выборов

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Президент Грузии Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране и отказалась их признавать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы», — сказала она, комментируя победу на выборах партии «Грузинская мечта».

Президент подчеркнула, что на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов». Она также объявила об организации митинга 28 октября в 19:00 по местному времени (18:00 мск) в знак несогласия с прошедшим электоральным мероприятием.

«Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы», — добавила она.

Ранее в Госдуме РФ допустили, что западные страны могут попытаться устроить цветную революцию в Грузии после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах.

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      Виктория Кондратьева
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