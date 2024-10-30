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15:10, 30 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии рассказал о последствиях отказа президента явиться в прокуратуру

Кобахидзе: отказ Зурабишвили явиться в прокуратуру докажет ложность ее заявлений
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили прийти в прокуратуру докажет ложность ее слов и заявлений оппозиции о фальсификациях на выборах. О последствиях возможного отказа от дачи показаний рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. (…) Если они [оппозиционеры] не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — заявил глава правительства.

Он выразил уверенность, что расследование по заявлениям о фальсификациях в любом случае состоится.

Ранее в Грузии началось расследование возможной фальсификации на парламентских выборах, прошедших в прошедшую субботу. Саломе Зурабишвили вызвали на допрос в рамках расследования.

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      Глеб Палехов
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