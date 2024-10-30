Прокуратура Грузии начала расследование из-за возможной фальсификации результатов выборов

Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации на выборах

В Грузии началось расследование по факту возможной фальсификации на парламентских выборах, которые прошли в стране 26 октября. Об этом сообщила прокуратура республики.

«Прокуратура Грузии, основываясь на обращении Центральной избирательной комиссии, 30 октября 2024 года начала расследование по факту предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов с признаками преступления, предусмотренного статьей 164-3 («Фальсификация выборов») Уголовного кодекса Грузии», — говорится в заявлении ведомства.

В Генпрокуратуре Грузии уточнили, что запланированы следственные и процессуальные действия. В том числе будут опрошены лица, которые могут располагать информацией о возможных преступных фактах.

30 октября стало известно, что грузинская прокуратура вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили. Поводом стали ее заявления о фальсификациях на парламентских выборах.