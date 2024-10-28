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10:30, 28 октября 2024Бывший СССР

Премьер-министр Грузии назвал ЕС главным приоритетом для страны

Кобахидзе: интеграция Грузии в ЕС останется главным приоритетом

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Интеграция Грузии в Европейский союз (ЕС) останется главным приоритетом для руководства. Об этом после выборов сообщил премьер-министр страны и глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет Interpress Georgia.

«У нас очень важные внешнеполитические приоритеты и главный приоритет, разумеется, это евроинтеграция», — заявил глава грузинского кабмина. Он добавил, что перезапуск отношений с ЕС будет происходить с 2025 года в «интенсивном режиме».

Кобахидзе также заявил, что основной задачей для руководства Грузии является выполнение к 2028 году более 90 процентов обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС. Тогда Грузия будет готова к евроинтеграции к 2030 году.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии нет планов восстановить дипломатические отношения с Россией. «Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы», — рассказал он.

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      Сергей Болиев
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