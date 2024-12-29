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01:32, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии пройдет инаугурация шестого президента

Парламент Грузии: инаугурация президента Михаила Кавелашвили пройдет 29 декабря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили. Фото: Zhong Zhong / XinHua / Global Look Press

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что церемония вступления Кавелашвили в должность главы страны пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили останется ночевать в резиденции.

23 декабря Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.

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