В Тбилиси началась очередная акция протеста

В центре Тбилиси началась очередная антиправительственная акция протеста

В центре Тбилиси и крупных городах страны началась очередная антиправительственная акция протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что митинг проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели заблокирован для автомобильного движения. Помимо этого, на месте мобилизовали бригады патрульной и криминальной полиции.

По данным агентства, к акции присоединились участники шествий, которые в течение дня проходили на разных локациях столицы. Митингующие также требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время демонстраций граждан. Отмечается, что это 73-й день непрерывного протеста.

Ранее стало известно, что в Грузии ужесточат правила проведения акций протеста. Власти планируют запретить протестующим блокировать автомагистрали, железные дороги, тоннели и эстакады.