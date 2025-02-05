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21:05, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии ужесточат правила митингов

В Грузии ужесточат правила проведения акций протестов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии ужесточат правила проведения акций протеста. Об этом пишет Sputnik Geogria в своем Telegram-канале.

Власти планируют запретить протестующим блокировать автомагистрали, железные дороги, тоннели и эстакады. Об акции также следует предупреждать заранее, пишет Sputnik.

Протесты в Грузии проходят с октября 2024 года. Тогда в стране состоялись выборы в парламент, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признавать результаты и в феврале лишилась мест в законодательном органе.

В ноябре протест обострился после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об остановке интеграции в Европейский союз (ЕС). Глава кабмина заявил, что Тбилиси отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

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