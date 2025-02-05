Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия почти 50 депутатов

Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов

Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Мандатов лишились парламентарии, не признавшие итоги президентских выборов в республике. В их числе — представители партий «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Уточняется, что с требованием о прекращении полномочий они самостоятельно обратились в декабре.

В результате в грузинском парламенте остался 101 депутат. 81 представляет правящую партию республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», 12 — «Гахария — За Грузию», 8 — «Силу народа».

Ранее Грузия прекратила свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Причиной стала принятая в организации резолюция о выборах в республике.