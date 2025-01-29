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22:01, 29 января 2025Мир

Грузия прекратила работу в ПАСЕ из-за призыва провести новые выборы

Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ из-за резолюции о новых выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прекратила свою работу из-за принятой в организации резолюции о выборах в Грузии. Об этом сообщила вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани, передает ТАСС.

«Мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — сказала она.

ПАСЕ до этого проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с условием, что в стране пройдут новые, «подлинно демократические» парламентские выборы. Тбилиси также призвали рассмотреть рекомендацию ПАСЕ об отмене закона об иностранных агентах.

Ранее Цулукиани перечислила красные линии в отношениях с ПАСЕ. По ее словам, Тбилиси не примет условия, которые ущемляют суверенитет страны.

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