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14:40, 28 января 2025Бывший СССР

В Грузии перечислили красные линии

Парламент Грузии назвал красными линиями помилование Саакашвили и тему выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Вице-спикер парламента Теа Цулукиани перечислила красные линии в отношениях с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Ее слова приводит газета «Взгляд».

«Мы провели встречу с очень серьезными депутатами ПАСЕ, среди которых много личных друзей [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. На этой встрече мы зафиксировали красные линии», — сказала она и добавила, что помилования бывшего главы государства не будет.

Кроме того, Цулукиани подчеркнула, что грузинские власти не будут проводить новые парламентские выборы. По ее словам, Тбилиси не примет условия, которые ущемляют суверенитет страны.

Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал лицемерием заявления Евросоюза о подрыве демократии в республике на фоне отмены безвизового режима для дипломатов страны. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано между ЕС и Грузией в 2010 году, во время правления Михаила Саакашвили.

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