В Грузии обвинили ЕС в лицемерии

Папуашвили: Обвинение Тбилиси Брюсселем в подрыве демократии ложное и лицемерное

Заявления Брюсселя о подрыве Тбилиси демократии на фоне отмены Европейским союзом (ЕС) безвизового режима для грузинских дипломатов является лицемерием. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано между ЕС и Грузией в 2010 году, во время правления Михаила Саакашвили. Председатель парламента подчеркнул, что в это время в стране формировалась тюремная система пыток, а также происходили фальсификация выборов и рэкет бизнеса.

«Создателей этой процветающей автократии (а не простых граждан) тогда Брюссель наградил безвизовым режимом. Для введения безвизового режима для граждан потребовалось еще семь лет и поражение режима от "Грузинской мечты". Поэтому обвинение Брюсселя в подрыве демократии, конечно, ложное и лицемерное», — резюмировал Папуашвили.

27 января в Совете ЕС сообщили о решении приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Его приняли министры иностранных дел 27 стран Евросоюза.