Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 28 января 2025Бывший СССР

В Грузии обвинили ЕС в лицемерии

Папуашвили: Обвинение Тбилиси Брюсселем в подрыве демократии ложное и лицемерное
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Заявления Брюсселя о подрыве Тбилиси демократии на фоне отмены Европейским союзом (ЕС) безвизового режима для грузинских дипломатов является лицемерием. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано между ЕС и Грузией в 2010 году, во время правления Михаила Саакашвили. Председатель парламента подчеркнул, что в это время в стране формировалась тюремная система пыток, а также происходили фальсификация выборов и рэкет бизнеса.

«Создателей этой процветающей автократии (а не простых граждан) тогда Брюссель наградил безвизовым режимом. Для введения безвизового режима для граждан потребовалось еще семь лет и поражение режима от "Грузинской мечты". Поэтому обвинение Брюсселя в подрыве демократии, конечно, ложное и лицемерное», — резюмировал Папуашвили.

27 января в Совете ЕС сообщили о решении приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Его приняли министры иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

      Россияне заставили подростка извиняться на камеру и угрожали ему оружием

      Российский самолет резко сменил курс из-за потерявшей сознание пассажирки

      На Украине за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали Кучму

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

      Российский актер снялся в новом сезоне хитового американского сериала

      Российский уголовник объяснил угон чужого автомобиля нежеланием мерзнуть

      Госдума разрешила оформлять ДТП по-новому

      В ВСУ рассказали о тактике «затыкания дыр» на фронте

      У пассажирского самолета отказал автопилот во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше