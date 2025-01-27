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16:09, 27 января 2025Бывший СССР

В ЕС решили приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов

ТАСС: ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

«Сегодня совет принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией. Это приведет к тому, что грузинским дипломатам и должностным лицам придется подавать заявление на получение визы при поездках в ЕС», — говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что грузинские дипломаты также больше не смогут пользоваться преимуществами более низких визовых сборов, короткого срока подачи заявлений и возможности предоставлять меньше подтверждающих документов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия стран Евросоюза против Грузии являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны. По его словам, такое поведение стран Европы «уже зашкаливает».

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