В Кремле раскритиковали действия ЕС против Грузии

Песков: действия ЕС против Грузии являются беспардонным давлением

Действия стран Евросоюза (ЕС) против Грузии являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы с удивлением наблюдаем совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти», — заявил Песков.

По его словам, такое поведение стран Европы «уже зашкаливает».

Ранее Песков заявил, что Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Грузии, а взаимоотношения с республикой никак не выстраиваются.