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20:46, 18 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле заявили о невмешательстве в события в Грузии

Песков: Россия не вмешивалась в события в Грузии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Россия не вмешивалась и не планирует этого делать в события в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии», — рассказал Песков.

По его словам, отношения с республикой никак не выстраиваются.

Ранее Песков заявил, что действия стран Евросоюза против Грузии являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны. По его словам, такое поведение стран Европы «уже зашкаливает».

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