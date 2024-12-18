В Кремле заявили о невмешательстве в события в Грузии

Песков: Россия не вмешивалась в события в Грузии

Россия не вмешивалась и не планирует этого делать в события в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии», — рассказал Песков.

По его словам, отношения с республикой никак не выстраиваются.

Ранее Песков заявил, что действия стран Евросоюза против Грузии являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны. По его словам, такое поведение стран Европы «уже зашкаливает».