Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:25, 10 июня 2026Путешествия

Россиянам раскрыли цены на отдых в санаториях Белоруссии осенью

АТОР: Путевка в недорогой санаторий Белоруссии обойдется от 50 тысяч рублей на двоих
Алина Черненко

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли цены на отдых в санаториях Белоруссии осенью 2026 года. Предложения размещены на сайте организации.

Так, на конец сентября путевка на 10 дней в недорогую здравницу обойдется в 50-60 тысяч рублей на двоих. За такую цену получится отдохнуть в санаториях «Ислочь», «Буг», «Журавушка», «Поречье», «Сосны» и «Рассвет-Любань».

Материалы по теме:
Страна картофеля и «Песняров». Зачем туристу ехать в Белоруссию на «Ласточке»?
Страна картофеля и «Песняров».Зачем туристу ехать в Белоруссию на «Ласточке»?
Реклама
27 февраля 2023
«Никогда не думал, что мне понравится» Молодежь полюбила ездить в санатории. Чем ее привлекает пенсионерский отдых?
«Никогда не думал, что мне понравится»Молодежь полюбила ездить в санатории. Чем ее привлекает пенсионерский отдых?
25 февраля 2024

Размещение в санаториях среднего уровня стоит дороже — от 60 до 80 тысяч рублей на двоих. Среди таких объектов — «Сосновый бор», «Надзея», «Приднепровский» и «Приморский».

А в здравницах высокого уровня осенний заезд обойдется в 95-130 тысяч рублей на двоих. К этой категории относятся санатории «Лесное», «Криница», «Озерный», «Радон» и «Веста». Тем временем премиальные варианты стоят от 200 тысяч рублей на двоих за 10 дней.

В АТОР также отметили, что купить путевку в популярный белорусский санаторий на лето уже почти невозможно — ближайшие даты начинаются только со второй половины сентября.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Российские военные впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

    Франции предрекли войну с Россией в одном случае

    Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok