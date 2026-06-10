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Забота о себе
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13:28, 10 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения

Невролог Назарова: Головокружение с нарушением речи может указывать на инсульт
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Кристина Назарова назвала признаки головокружения, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Как отличить опасное для жизни состояние, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, одной из самых частых и относительно безобидных причин является доброкачественное позиционное головокружение. Оно обычно возникает при поворотах головы или смене положения тела, длится меньше минуты и поддается лечению специальными маневрами. Также распространены вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярная мигрень.

«Головокружение — это не отдельное заболевание, а симптом, который может быть проявлением широкого спектра болезней, от абсолютно доброкачественных до угрожающих жизни», — подчеркнула Назарова. Она пояснила, что внезапное ухудшение состояния вместе со слабостью в руке или ноге, нарушением речи, онемением лица, потерей координации или внезапной глухотой может указывать на инсульт и требует экстренной госпитализации.

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Специалистка отметила, что люди часто называют головокружением совершенно разные ощущения. Если приступ сопровождается голодом, потливостью и дрожью, причиной может быть снижение уровня сахара в крови. Сердцебиение может говорить о нарушениях ритма сердца, а чувство страха, одышка и дрожь нередко возникают при панической атаке.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала, что некоторые популярные методы оздоровления на самом деле бесполезны. Так, по ее словам, капельницы молодости являются самыми ненужными и дорогими процедурами.

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