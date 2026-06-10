Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения

Невролог Назарова: Головокружение с нарушением речи может указывать на инсульт

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Кристина Назарова назвала признаки головокружения, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Как отличить опасное для жизни состояние, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, одной из самых частых и относительно безобидных причин является доброкачественное позиционное головокружение. Оно обычно возникает при поворотах головы или смене положения тела, длится меньше минуты и поддается лечению специальными маневрами. Также распространены вестибулярный неврит, болезнь Меньера и вестибулярная мигрень.

«Головокружение — это не отдельное заболевание, а симптом, который может быть проявлением широкого спектра болезней, от абсолютно доброкачественных до угрожающих жизни», — подчеркнула Назарова. Она пояснила, что внезапное ухудшение состояния вместе со слабостью в руке или ноге, нарушением речи, онемением лица, потерей координации или внезапной глухотой может указывать на инсульт и требует экстренной госпитализации.

Специалистка отметила, что люди часто называют головокружением совершенно разные ощущения. Если приступ сопровождается голодом, потливостью и дрожью, причиной может быть снижение уровня сахара в крови. Сердцебиение может говорить о нарушениях ритма сердца, а чувство страха, одышка и дрожь нередко возникают при панической атаке.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала, что некоторые популярные методы оздоровления на самом деле бесполезны. Так, по ее словам, капельницы молодости являются самыми ненужными и дорогими процедурами.