Милонов высказался о пенсии уехавшей из России Ахеджаковой

Депутат Милонов призвал Ахеджакову приехать в Россию и прояснить ситуацию с пенсией

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что уехавшая в Израиль актриса Лия Ахеджакова продолжает получать пенсию в России. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Парламентарий призвал артистку лично посетить соответствующие учреждения и подтвердить, что она действительно получает выплаты. Он подчеркнул, что в ином случае непонятно, нужны ли эти деньги Ахеджаковой, публично критиковавшей Россию.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает ее», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль. Ежемесячно звезда «Служебного романа» получает 95 тысяч рублей пенсии, которая включает в себя надбавки за звание народной артистки и государственную премию РСФСР. Кроме того, актриса зарабатывает на банковских вкладах.