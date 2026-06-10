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13:20, 10 июня 2026Культура

Милонов высказался о пенсии уехавшей из России Ахеджаковой

Депутат Милонов призвал Ахеджакову приехать в Россию и прояснить ситуацию с пенсией
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что уехавшая в Израиль актриса Лия Ахеджакова продолжает получать пенсию в России. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Парламентарий призвал артистку лично посетить соответствующие учреждения и подтвердить, что она действительно получает выплаты. Он подчеркнул, что в ином случае непонятно, нужны ли эти деньги Ахеджаковой, публично критиковавшей Россию.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает ее», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль. Ежемесячно звезда «Служебного романа» получает 95 тысяч рублей пенсии, которая включает в себя надбавки за звание народной артистки и государственную премию РСФСР. Кроме того, актриса зарабатывает на банковских вкладах.

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