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09:56, 9 июня 2026Культура

Уехавшая в Израиль Ахеджакова продолжила сохранять деньги в России

Shot: Уехавшая в Израиль Лия Ахеджакова зарабатывает на банковских вкладах в России
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лия Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что ежемесячно звезда «Служебного романа» получает 95 тысяч рублей пенсии, которая включает в себя надбавки за звание народной артистки и государственную премию РСФСР. Кроме того, Ахеджакова зарабатывает на банковских вкладах. По данным Shot, с 2023 года она пополнила счета в российских банках на 2,2 миллиона рублей и получила более 200 тысяч в виде процентов.

В декабре 2024 года Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В связи с этим звезду советского кино потребовали признать иностранным агентом и лишить звания народной артистки.

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