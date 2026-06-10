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13:26, 10 июня 2026Авто

Автовладельцам рассказали об опасности тополиного пуха

Автоэксперт Ашурков: Тополиный пух может вывести двигатель автомобиля из строя
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Загрязнение радиатора тополиным пухом во время жары может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя. Об этом ТАСС сообщил эксперт Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

«Радиатор забивается пухом. Когда он летает, он пушистый, мягкий, безобидный. А когда он смешивается с водой и грязью, то получается такая непроницаемая пленка. Соты радиатора не пропускают воздух, и двигатель недостаточно охлаждается», — заявил он, призвав промывать радиатор хотя бы раз в год.

Игнорирование чистоты системы охлаждения, особенно в условиях городских пробок, грозит автовладельцу серьезными финансовыми затратами, ведь критический перегрев двигателя неизбежно ведет к капитальному ремонту.

При перегреве следует остановиться на обочине, подождать, пока температура спадет, а потом продолжить движение. При критическом росте температуры необходимо заглушить автомобиль, открыть капот и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если антифриза нет под рукой, допускается использование дистиллированной воды. На жаре также важно следить за исправностью вентилятора и термостата, напомнил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заверил россиян, что включать кондиционер в машине можно сразу после запуска двигателя.

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