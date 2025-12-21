Реклама

19:32, 21 декабря 2025

В России отреагировали на переброску новых сил ВСУ в район Константиновки

Марочко назвал переброску новых сил ВСУ в район Константиновки дровами в топку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Переброска бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район Константиновки сравнима с подбрасыванием дров в топку. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

«В Константиновке давим, но здесь постоянно подбрасываются новые силы. Но это больше, если так сравнивать, дрова в топку. Потому что классификация очень низкая у украинских боевиков, и мы это все перемалываем», — сказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Красный Лиман и Константиновка будут взяты в ближайшее время Российской армией. По его словам, это позволит начать движение к подконтрольному Киеву Славянску.

По словам Путина, под контролем Вооруженных сил России в настоящий момент находится более 50 процентов Красного Лимана.

