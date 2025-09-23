Тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами

Тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами — речь идет о патриотизме. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, патриотизм американцев проявляется не в словах, а в действиях. Пока россияне тратят деньги на заграничных курортах, жители США отдыхают в собственной стране.

«Они путешествуют исключительно по своей стране. Берут машину, грузят семью и вперед — по национальным паркам, по пляжам, по своим горам и каньонам. Все их деньги остаются в их же экономике», — заметила Ершова.

Она также подчеркнула, что Россия является страной мечты для всех, кроме своих граждан. Иностранцы приезжают, чтобы посмотреть Урал, Байкал, Волгу, а сами россияне якобы не интересуются родной землей.

«Мы любим называть себя патриотами, но по факту — просто потребители чужого сервиса. Америка — молодцы: уважают себя, любят свое, вкладывают в свое. А мы? Мы как тот муж, который орет "я тебя люблю", но при этом все деньги относит любовнице», — заключила автор.

Ранее эта же блогерша описала отдых в Центральной Америке словами «в Сочи стыдливо отводят глаза». По сообщению автора публикации, отправиться в отпуск в латиноамериканские страны гораздо выгоднее, чем на популярный курорт России.

