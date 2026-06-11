Дмитриев высказался о возможном отстранении Каллас от должности

Дмитриев: Каллас удалось всех вывести из себя

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас удалось всех вывести из себя. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

«Кае удалось всех вывести из себя», — написал он.

Уточняется, что таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию газеты Financial Times, в которой утверждается, что страны ЕС рассматривают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS), а также лишения должности ее главы Каллас.

Ранее Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. По его словам, он намерен провести с ними личную встречу, но не стал раскрывать дату переговоров.