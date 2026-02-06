Реклама

В Кремле рассказали о переговорах с США по ДСНВ в Абу-Даби

Виктория Кондратьева
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В ходе прошедших переговоров в Абу-Даби действительно поднимался вопрос дальнейшей судьбы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть понимание, в том числе об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что действие положений договора может быть формально продлено после истечения его срока 5 февраля.

Ранее портал Axios сообщил, что Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ на протяжении как минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки.

