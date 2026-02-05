Россия и США договорились по ДСНВ

Axios: Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ минимум шесть месяцев

Россия и США намерены соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.

«Практические результаты заключаются в том, что и США, и Россия согласятся соблюдать условия сделки в течение как минимум шести месяцев, в течение которых будут вестись переговоры о потенциальной новой сделке», — сообщил журналист со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Россия и США близки к продлению ДСНВ.

Срок действия договора истек 5 февраля.