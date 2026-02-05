Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 5 февраля 2026Мир

Россия и США договорились по ДСНВ

Axios: Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ минимум шесть месяцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия и США намерены соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.

«Практические результаты заключаются в том, что и США, и Россия согласятся соблюдать условия сделки в течение как минимум шести месяцев, в течение которых будут вестись переговоры о потенциальной новой сделке», — сообщил журналист со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Россия и США близки к продлению ДСНВ.

Срок действия договора истек 5 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Водонапорную башню украли в российском регионе

    Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

    Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

    Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

    Зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах

    В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok