Мир
15:58, 5 февраля 2026Мир

Россия и США обсудили продление ДСНВ

Axios: Россия и США близки к заключению соглашения о продлении ДСНВ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия и США близки к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«США и Россия близки к заключению соглашения о продлении действия ДСНВ, который истекает 5 февраля. Источники предупредили, что проект плана еще должен быть одобрен президентами обеих стран», — отмечают собеседники агентства.

По словам одного из источников, в течение последних 24 часов в Абу-Даби велись российско-американские переговоры по этому вопросу, однако он не смог подтвердить, что соглашение было достигнуто.

Сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели переговоры по новому договору СНВ с российскими официальными лицами на полях трехсторонней встречи по урегулированию конфликта Украине.

Неназванный представитель США добавил, что действие ДСНВ по-прежнему официально истекает 5 февраля и его продление не будет юридически оформлено. При этом он подчеркнул, что стороны договорились придерживаться его условий и вести переговоры о заключении уже нового соглашения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

