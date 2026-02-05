В Кремле сделали заявление по истечении срока действия договора о ядерном сдерживании

Песков: Без ДСНВ Россия будет ответственной, но опираясь на свои интересы

Без договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия будет действовать ответственно. Такое заявление после истечения срока договора сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В любом случае Российская Федерация сохраняет свой ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений», — обозначил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.