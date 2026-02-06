Реклама

Мир
Лавров заявил об ожидании Россией диалога с США о стратегической стабильности

Глава МИД Лавров: РФ ждет готовность США к диалогу о стратегической стабильности
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Россия предпочитает диалог по вопросам стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к нему готовы. Об этом на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам политика, Россия будет готова к разговору на эту тему с американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью.

«Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько Соединенные Штаты будут готовы к этому же», — отметил Лавров.

Лавров заявил, что слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о гарантиях безопасности для Украины означают, что готовится интервенция.

