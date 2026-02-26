Реклама

06:00, 26 февраля 2026

19-летний мужчина поджег вагину партнерши

В Индии юноша плеснул в пах партнерше антисептик и поджег его
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Art Konovalov / Shutterstock / Fotodom  

В Индии 19-летняя студентка-биотехнолог попала в больницу после того, как сожитель плеснул антисептик ей в пах и поджег, снимая происходящее на видео. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка познакомилась с обвиняемым по имени Шивам через приложение для знакомств в сентябре 2025 года. Вскоре после этого они стали жить вместе в городе Гургаон в штате Хрьяна. В заявлении полиции говорится, что молодой человек систематически истязал подругу и принуждал к сексу, обещая скорую свадьбу. 16 февраля он жестоко избил партнершу глиняным горшком и металлической бутылкой, после чего облил ее вагину горючим антисептиком и поджег. При этом мужчина удерживал ее в квартире.

Она сумела потушить огонь, но сбежать от партнера ей удалось лишь через два дня, 18 февраля. Она смогла воспользоваться его телефоном, чтобы позвонить матери. Сейчас пострадавшая находится в больнице в Дели. Врачи признали ее состояние удовлетворительным для дачи показаний. Полиция подтвердила, что против Шивама возбуждено дело по нескольким статьям уголовного кодекса, включая нападение, жестокость и сексуальные преступления.

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Индонезийка рассказала, что встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.

