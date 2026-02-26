19-летний мужчина поджег вагину партнерши

В Индии юноша плеснул в пах партнерше антисептик и поджег его

В Индии 19-летняя студентка-биотехнолог попала в больницу после того, как сожитель плеснул антисептик ей в пах и поджег, снимая происходящее на видео. Об этом сообщает Daily Express.

Девушка познакомилась с обвиняемым по имени Шивам через приложение для знакомств в сентябре 2025 года. Вскоре после этого они стали жить вместе в городе Гургаон в штате Хрьяна. В заявлении полиции говорится, что молодой человек систематически истязал подругу и принуждал к сексу, обещая скорую свадьбу. 16 февраля он жестоко избил партнершу глиняным горшком и металлической бутылкой, после чего облил ее вагину горючим антисептиком и поджег. При этом мужчина удерживал ее в квартире.

Она сумела потушить огонь, но сбежать от партнера ей удалось лишь через два дня, 18 февраля. Она смогла воспользоваться его телефоном, чтобы позвонить матери. Сейчас пострадавшая находится в больнице в Дели. Врачи признали ее состояние удовлетворительным для дачи показаний. Полиция подтвердила, что против Шивама возбуждено дело по нескольким статьям уголовного кодекса, включая нападение, жестокость и сексуальные преступления.

