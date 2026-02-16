18-летняя жена ударила мужа ножом в пах и оставила истекать кровью

В Нигерии 18-летняя девушка ударила мужа ножом в пах и оставила истекать кровью

Молодая жительница нигерийского штата Йобе ударила мужа в пах ножом во время семейной ссоры. Об этом сообщает Daily Post.

Инцидент произошло в пятницу, 6 февраля, в районе Потискум. В полицию сообщили о мужчине, истекающем кровью в собственном доме. Прибывшие на место стражи порядка оперативно доставили пострадавшего в больницу. Как уточнил официальный представитель полиции штата Дунгус Абдулкарим, подозреваемая, 18-летняя жена пострадавшего, была задержана через три дня. После нападения девушка просто оставила его одного и скрылась.

Мужчина подтвердил, что ранение ему нанесла жена, однако из-за тяжелого состояния он пока не может дать показания. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и обещают предоставить дополнительную информацию по итогам расследования.

