В российском городе созрел первый в истории урожай экзотических плодов

11:53, 20 мая 2026

В Сочи созрел первый в истории урожай бананов, папайи и маракуйи
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Адлерском районе Сочи созрел первый в истории урожай экзотических фруктов — в экспериментальных теплицах поспели бананы. Об этом «Российской газете» рассказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.

По его словам, с каждой грозди рассчитывают собрать 10-15 килограммов бананов. «Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян», — рассказал глава хозяйства. Он заметил, что у каждого сорта свой вкус — так, «голубые» бананы напоминают ванильное мороженое.

Кроме того, в рамках проекта успешно зреют папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Также в теплицах удалось вывести некоторые редкие целебные травы, например джинура прокумбенс, или «листья Бога», которые называют «лекарством от ста болезней».

Ранее в Сочи зацвел цветок домамонтовой эпохи. Речь идет о краснокнижном зимовнике.

