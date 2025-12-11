Реклама

В Сочи зацвел цветок домамонтовой эпохи

Редкий краснокнижный зимовник зацвел в Тисо-самшитовой роще Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alex Manders / Shutterstock / Fotodom

В Тисо-самшитовой роще Сочи зацвел редкий цветок домамонтовой эпохи — занесенный в Красную книгу зимовник. Об этом сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кавказского биосферного заповедника.

«Это древнее растение пережило эпоху мамонтов. Пока вокруг природа готовится к зиме, он только вступает в сезон. Его ярко-зеленые листья сохраняют сочность даже в морозы, а крупные цветки оттенка молодой травы будто светятся в полумраке леса», — указали там.

Уточняется, что собирать зимовник запрещено. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или даже уголовной ответственности.

В начале ноября стало известно, что в «Аптекарском огороде» расцвела самая черная в мире орхидея-паук.

