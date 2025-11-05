Экономика
16:26, 5 ноября 2025Экономика

В Москве зацвела орхидея-паук

В «Аптекарском огороде» в Москве зацвела самая черная в мире орхидея-паук
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела самая черная в мире орхидея-паук — крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сада.

Орхидея получила свое неофициальное название из-за внешнего вида. Цветок представляет собой несколько черных лепестков, напоминающих лапы паукообразных. При этом черной Максиллярия шункеана называется лишь условно — речь идет об объединении красных и пурпурных антоцианов.

Обычно орхидея-паук растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров, ее диаметр составляет один сантиметр. Посетители ботсада могут увидеть цветок в одной из стеклянных витрин в Пальмовой оранжерее.

Ранее на юго-востоке Москвы расцвели ромашки. Необычное для осени явление заметили на Рязанском проспекте.

