В Москве зацвела орхидея-паук

В «Аптекарском огороде» в Москве зацвела самая черная в мире орхидея-паук

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела самая черная в мире орхидея-паук — крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сада.

Орхидея получила свое неофициальное название из-за внешнего вида. Цветок представляет собой несколько черных лепестков, напоминающих лапы паукообразных. При этом черной Максиллярия шункеана называется лишь условно — речь идет об объединении красных и пурпурных антоцианов.

Обычно орхидея-паук растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров, ее диаметр составляет один сантиметр. Посетители ботсада могут увидеть цветок в одной из стеклянных витрин в Пальмовой оранжерее.

