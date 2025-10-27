Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:33, 27 октября 2025Экономика

В Москве расцвели ромашки

На юго-востоке Москвы расцвели ромашки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

На юго-востоке Москвы расцвели ромашки. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

Необычное явление заметили на Рязанском проспекте. На снимке, сделанном одним из местных жителей, можно увидеть несколько распустившихся цветков в траве среди опавших сухих листьев. «Пока по всей Москве появляются новогодние елки, на Рязанском проспекте вовсю цветут ромашки», — отметил автор публикации.

В середине октября сообщалось, что в Калининграде в ботаническом саду БФУ имени Канта из-за теплой погоды внезапно зацвели деревья и кусты. Речь идет о каштане, форзиции и рододендроне Ледебура, соцветия у которого обычно появляются в начале апреля.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости