В российском городе внезапно зацвели деревья и кусты

В Калининграде в октябре внезапно зацвели деревья и кусты

В российском городе осенью зацвели деревья и кусты. Соответствующую информацию приводит издание «Клопс».

Отмечается, что в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде внезапно распустились растения. «У нас расцвел рододендрон Ледебура, который обычно радует лиловыми соцветиями в начале апреля. Форзиции тоже почуяли весну, и розы еще не осыпались», — рассказали сотрудники территории.

Кроме того, местные жители заметили зацветший каштан, а также цветущую клумбу. По словам экспертов ботанического сада, такое явление связано с теплой погодой в сентябре и октябре. Это пробудило уже засыпающие к зиме растения.

Ранее в октябре ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана. Научная экспедиция Казанского федерального университета отправилась в Азнакаевский район Татарстана и за два дня работы обнаружила настоящие ботанические и микологические «сокровища».