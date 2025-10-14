Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:25, 14 октября 2025Моя страна

В российском городе внезапно зацвели деревья и кусты

В Калининграде в октябре внезапно зацвели деревья и кусты
Екатерина Ештокина

Фото: ElisAsia / Shutterstock / Fotodom

В российском городе осенью зацвели деревья и кусты. Соответствующую информацию приводит издание «Клопс».

Отмечается, что в ботаническом саду БФУ им. И. Канта в Калининграде внезапно распустились растения. «У нас расцвел рододендрон Ледебура, который обычно радует лиловыми соцветиями в начале апреля. Форзиции тоже почуяли весну, и розы еще не осыпались», — рассказали сотрудники территории.

Материалы по теме:
«Осень здесь слишком быстрая» Тундра, морозная свежесть и сияния над головой: зачем туристу ехать в русскую Арктику?
«Осень здесь слишком быстрая»Тундра, морозная свежесть и сияния над головой: зачем туристу ехать в русскую Арктику?
27 сентября 2021
«Самый южный чум в мире» Как житель Заполярья перевез через всю Россию древнее жилище оленеводов
«Самый южный чум в мире»Как житель Заполярья перевез через всю Россию древнее жилище оленеводов
24 октября 2021

Кроме того, местные жители заметили зацветший каштан, а также цветущую клумбу. По словам экспертов ботанического сада, такое явление связано с теплой погодой в сентябре и октябре. Это пробудило уже засыпающие к зиме растения.

Ранее в октябре ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана. Научная экспедиция Казанского федерального университета отправилась в Азнакаевский район Татарстана и за два дня работы обнаружила настоящие ботанические и микологические «сокровища».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Раскрыты подробности ударов ВС России по украинским энергообъектам

    Российские военные изучили полетные задания сотен сбитых дронов ВСУ и узнали их цели

    Стало известно о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына

    Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

    В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

    Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости