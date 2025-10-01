Моя страна
Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

Ученые Казанского университета нашли в Татарстане редкий гриб лензитес Варнье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Гриб лензитес Варнье

Гриб лензитес Варнье. Фото: Toter Alter Mann / Wikipedia

Научная экспедиция Казанского федерального университета отправилась в Азнакаевский район Татарстана и за два дня работы обнаружила настоящие ботанические и микологические «сокровища». Об этом сообщил «НТР24».

Исследования велись на территории заказника «Чатыр-Тау» и в окрестностях, где до сих пор сохранились уникальные экосистемы. Команда под руководством профессора Марины Фардеевой изучала местное биоразнообразие, от растений и мхов до грибов и беспозвоночных.

Отмечается, что результат впечатлил ученых. Они подтвердили присутствие редких и охраняемых видов: перловника высокого, оносмы простейшей, миндаля низкого и астрагала яйцеплодного, который неожиданно зацвел второй раз за сезон. Среди находок оказались и настоящие редкости — краснокнижный мох гриммия косоногая и крайне редкий гриб лензитес Варнье.

Профессор Фардеева отметила, что хотя в Азнакаевском районе исследования проводились и раньше, лесные сообщества оставались малоизученными.

Все обнаруженные виды будут внесены в новое издание Красной книги Татарстана, которое готовится к печати.

Ранее в Свердловской области обнаружили зуб базилозавра — морского хищника длиной до 21 метра. Это стало доказательством существования гигантского кита.

