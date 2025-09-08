Доказательство существования гигантского кита нашли в России

В Свердовской области обнаружили зуб гигантского кита

В Свердловской области обнаружили зуб базилозавра — морского хищника длиной до 21 метра. Об этом сообщает Ural Mash.

Уточняется, что находку сделали на берегу Туры. У базилозавра были крошечные задние лапы, что доказывает то, что их предки когда-то ходили по суше. Предполагается, что морской хищник жил на этой территории 37 миллионов лет назад.

Это первая подобная находка для региона: раньше находили только обломок ребра.

