Доказательство существования гигантского кита нашли в России

В Свердовской области обнаружили зуб гигантского кита
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

В Свердловской области обнаружили зуб базилозавра — морского хищника длиной до 21 метра. Об этом сообщает Ural Mash.

Уточняется, что находку сделали на берегу Туры. У базилозавра были крошечные задние лапы, что доказывает то, что их предки когда-то ходили по суше. Предполагается, что морской хищник жил на этой территории 37 миллионов лет назад.

Это первая подобная находка для региона: раньше находили только обломок ребра.

Ранее сообщалось, что гигантский бивень мамонта неожиданно нашли подводные охотники в Даровском районе Кировской области. На снимках, публикуемых в сети, видно, что россияне сначала осторожно обмотали бивень полиэтиленом и уже потом уложили его в багажник, сложив сиденья.

