Гигантский бивень мамонта неожиданно «выловили» на рыбалке в России

Россияне поехали на подводную рыбалку и нашли гигантский бивень мамонта

Гигантский бивень мамонта неожиданно нашли подводные охотники в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram.

Андрей и Сергей, как отмечается, поехали на подводную рыбалку. Молодые люди нашли хорошее место на реке Моломе. Там они в 100 метрах от берега зацепили что-то необычное. Россияне, как сказано в сообщении, «рассчитывали на уху», однако выловили огромный бивень мамонта длиной два метра.

Рыбаки быстро достали кость древнего животного и отнесли ее в автомобиль. На снимках, публикуемых в сети, видно, что россияне сначала осторожно обмотали бивень полиэтиленом и уже потом уложили его в багажник, сложив сиденья.

Уточняется, что местные жители решили не сбывать кость мамонта на рынке. Вместо этого они отдали ее в музейную коллекцию. Уже вскоре ее представят в новой экспозиции.

Ранее жители Астраханской области извлекли из водоема трехметровые бивни мамонта. Находка весит более 50 килограммов, поэтому к подъему привлекли четырех человек.

Недавно также останки редкого зверя ледникового периода нашли в городе Абинск, что под Краснодаром. Палеонтологам попались кости таза, части позвоночника и бивни огромного шерстистого мамонта.