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09:50, 30 июня 2025Моя страна

Россияне достали из водоема неожиданную находку

Россияне выловили из водоема под Астраханью бивни мамонта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christoph Schmidt / Globallookpress.com

Жители Астраханской области извлекли из водоема в Икрянинском районе трехметровые бивни мамонта. Об этом сообщает «АиФ — Астрахань».

Находку обнаружили на глубине около девяти метров. Каждый из бивней весит более 50 килограммов, поэтому к подъему привлекли четверых человек.

Находку передал в Астраханский музей-заповедник фотограф-натуралист Алексей Подопригоров. Директор музея поблагодарил россиян за гражданский поступок и вклад в развитие науки и музейного дела.

Ранее сообщалось, что археологи выяснили назначение загадочного древнего артефакта, найденного в Мезмайской пещере на Кубани. Как показало исследование, объект представляет собой охотничий костяной наконечник, созданный неандертальцами около 70-80 тысяч лет назад. Предмет был обнаружен более 20 лет назад в культурном слое эпохи среднего палеолита.

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