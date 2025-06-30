Россияне достали из водоема неожиданную находку

Россияне выловили из водоема под Астраханью бивни мамонта

Жители Астраханской области извлекли из водоема в Икрянинском районе трехметровые бивни мамонта. Об этом сообщает «АиФ — Астрахань».

Находку обнаружили на глубине около девяти метров. Каждый из бивней весит более 50 килограммов, поэтому к подъему привлекли четверых человек.

Находку передал в Астраханский музей-заповедник фотограф-натуралист Алексей Подопригоров. Директор музея поблагодарил россиян за гражданский поступок и вклад в развитие науки и музейного дела.

Ранее сообщалось, что археологи выяснили назначение загадочного древнего артефакта, найденного в Мезмайской пещере на Кубани. Как показало исследование, объект представляет собой охотничий костяной наконечник, созданный неандертальцами около 70-80 тысяч лет назад. Предмет был обнаружен более 20 лет назад в культурном слое эпохи среднего палеолита.