Раскрыта тайна загадочного артефакта из пещеры на Кубани

Загадочный наконечник из Мезмайской пещеры оказался оружием неандертальцев

Археологи выяснили назначение загадочного древнего артефакта, найденного в Мезмайской пещере на Кубани.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science, передает журнал «Родина».

Как показало исследование, объект представляет собой охотничий костяной наконечник, созданный неандертальцами около 70-80 тысяч лет назад. Предмет был обнаружен более 20 лет назад в культурном слое эпохи среднего палеолита. Анализ показал, что артефакт сделан из кости бизона. Его длина составляет 90 миллиметров, ширина — около 6 миллиметров.

«На поверхности предмета видны следы обработки, а кончик, возможно, был обожжен при невысокой температуре. Также на артефакте нашли следы древнего клея — это оказался битум», — рассказали исследователи.

Кроме того, микроскопические повреждения на поверхности наконечника указывают, что он использовался по назначению — как часть составного орудия, скорее всего, для охоты.

Подобные предметы крайне редко встречаются на стоянках неандертальцев, поскольку долгое время считалось, что они почти не использовали кость для изготовления орудий. Находка лежала рядом с очагами, каменными артефактами микокской культуры и останками животных, в том числе с бивнем мамонта. Своими выводами поделилась кандидат исторических наук, главный научный сотрудник «Лаборатории доистории» Любовь Голованова, а также ученые из России и США.

«Ничего подобного еще никогда не находили на неандертальских памятниках Европы и Азии», — подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили необычный каменный диск недалеко от деревни Охотина, в Белозерском округе Курганской области.