Булавин: 80-летний юбилей Победы является национальной гордостью в России

Безусловным приоритетом политики памяти в России является Великая Отечественная война, а 80-летний юбилей Победы — национальной городостью. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Так сенатор ответил на вопрос о том, на каких моментах отечественной истории Россия должна отдельно акцентировать свое внимание в рамках исторической политики. 20 мая Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», в законе также уделяется внимание дополнительным мерам по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории.

Безусловным приоритетом является Великая Отечественная война. В прошлом году страна отмечала 80-летие Победы — юбилей, ставший национальной гордостью на века Владимир Булавин председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Булавин подчеркнул, что именно этот исторический период уже более восьмидесяти лет остается главной мишенью для попыток пересмотра роли СССР в победе над нацизмом.

Практическая цель обновленного закона, добавляет чиновник, состоит в формировании у граждан, в первую очередь у молодежи, объективного понимания того, что защита Отечества является конституционным и моральным долгом, а не навязанной повинностью.

России нужны не просто люди с оружием в руках. Нам нужны убеждённые защитники Родины, которые знают историческую правду Владимир Булавин председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Дискредитация воинского долга всегда базируется на искажении истории, поэтому акцент делается именно на неразрывной связи этих двух понятий, заключает Булавин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пример образцовой политики памяти в Европе. По его словам, Австрия поддерживает в достойном виде памятники советским солдатам, отдавшим жизнь в ходе Второй мировой войны на территории республики.