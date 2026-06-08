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06:59, 8 июня 2026Интернет и СМИ

В Европе возмутились планами НАТО на Украине

Weltwoche: НАТО должна защищать своих граждан, а не тратить деньги на поддержку Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Поддержка Украины о стороны руководства НАТО вызывает растущее возмущение среди жителей Европы. Об этом написала газета Die Weltwoche.

Авторы статьи возмутились планами НАТО на Украине и подчеркнули, что стремление Украины стать частью альянса затягивает конфликт с Россией.

«Какова причина конфликта на Украине? Стремление Киева в НАТО. Что препятствует мирным переговорам? Стремление Киева в НАТО. А что делает НАТО? Она проводит встречи в Киеве. И хочет перечислить еще больше денег на закупку вооружений», — подчеркивается в материале.

Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий. Практически никто из европейских чиновников даже «не моргнул глазом» на сложившиеся обстоятельства, отмечается в публикации.

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