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06:48, 8 июня 2026АвтоЭксклюзив

Россиян предупредили о мошенниках с электронными полисами ОСАГО

Страховой эксперт Авадьяев: Поддельное ОСАГО чаще продают через сайты-клоны
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мошенники все чаще используют интерес водителей к дешевым электронным полисам ОСАГО и продают поддельные страховки через сайты-клоны, фейковые ссылки и объявления в соцсетях, рассказал руководитель «Московского страхового агентства» Артем Авадьяев. Об этом он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, главная ловушка таких схем — внешнее сходство с настоящим оформлением. Так, человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис, но деньги уходят не страховой компании, а злоумышленникам.

«Первый тревожный сигнал — цена, которая заметно ниже обычной. ОСАГО рассчитывается по утвержденным правилам, поэтому чудесных скидок в два раза быть не может. Второй признак — просьба перевести деньги на карту физлица или оплатить по сомнительной ссылке. Третий — отсутствие нормальных реквизитов страховщика, ошибки в названии компании, странный адрес сайта», — объяснил Авадьяев.

Собеседник издания отметил, что поддельный электронный полис может выглядеть убедительно: с номером, печатью, таблицей водителей и данными автомобиля. Поэтому после покупки важно проверять не сам файл, а наличие договора в официальной базе, обратил внимание эксперт. Сделать это можно через сервис НСИС: проверка доступна по данным транспортного средства, в том числе по госномеру, VIN, номеру кузова или шасси, уточнил он.

Авадьяев посоветовал сверять не только факт наличия полиса, но и детали: страховую компанию, срок действия, VIN, госномер и список допущенных водителей. Если хотя бы один ключевой параметр не совпадает, пользоваться таким документом нельзя, подчеркнул он.

Самая неприятная ситуация — когда водитель узнает о подделке уже после ДТП. Для закона это фактически отсутствие действующего ОСАГО. Значит, ущерб пострадавшим придется возмещать самостоятельно, а дополнительно может быть еще и штраф

Артем Авадьяевруководитель страхового агентства

Если полис уже оплачен и вызывает сомнения, страховщик рекомендовал сразу проверить его в базе, не пользоваться машиной до оформления настоящего ОСАГО, обратиться в банк для попытки оспорить платеж и подать заявление в полицию. Также он призвал внимательно следить за персональными данными: при оформлении фальшивого полиса водитель сам передает мошенникам паспортные данные, сведения об автомобиле и водительском удостоверении.

«Обезопасить себя несложно: покупать ОСАГО только на официальном сайте страховой компании, у проверенного агента или через надежный агрегатор, не переходить по рекламным ссылкам из мессенджеров, не платить на карты физлиц и после оформления сразу проверять полис в НСИС», — заключил эксперт.

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Ранее Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины.

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