11:56, 20 мая 2026

Стали известны подробности о новой модели бренда Tenet

Вячеслав Агапов

Фото: cheryinternational.com

Новинкой бренда Tenet в России может стать перелицованный седан Arrizo 8 Pro. Подробности о новой модели стали известны порталу «Китайские автомобили».

В октябре 2025 года сообщалось о сертификации нового поколения Arrizo 8, которая будет отличаться от актуального седана Chery, продающегося в России с 2023 года. В Китае модель продается как Arrizo 8 Pro. На тот момент оригинальный производитель тестировал сразу два прототипа. Один из них имел 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил при крутящем моменте 290 Нм. Второй образец был оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиных силы с моментом 390 Нм.

Впервые потенциальный прототип российского Tenet A8 — седан Chery Arrizo 8 Pro — появился в марте 2025 года. Сначала модель поставлялась с базовым 1,6-литровым наддувным двигателем, а позднее на рынок поступили более мощные модификации с 2-литровым турбированным мотором. В обоих случаях в качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. В конце 2025 года в Китае представили еще одну версию седана с двухлитровым двигателем мощностью 261 лошадиная сила и крутящим моментом в 400 Нм.

По данным портала, длина новинки бренда Tenet составит 4,78 метра, ширина — 1,843 метра, высота — 1,479 метра. Колесная база автомобиля составит 2,79 метра. Под капотом будут установлены турбированные двигатели объемом 1,6 и 2 литра мощностью 197 и 254 лошадиных силы. Работать с ними будет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

В салоне автомобиля установлены большой сенсорный экран на 15,6 дюйма и цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Также он оснащен селектором коробки передач, нишей с подстаканниками, беспроводной зарядкой для смартфона и небольшим числом физических кнопок.

Ранее стало известно, что на калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. По сравнению с Tenet T4 новинка прибавила 186 миллиметров в длину, почти 50 миллиметров в высоту, а колесная база выросла на 40 миллиметров.

