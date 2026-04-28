В России будут выпускать новый кроссовер

Кроссовер Tenet T4L встанет на конвейер завода «АГР» в Калуге

На калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

Габаритные размеры T4L составляют 4506 миллиметров в длину, 1828 миллиметров в ширину, 1701 миллиметров в высоту, расстояние между осями — 2650 миллиметров. По сравнению с Tenet T4 новинка прибавила 186 миллиметров в длину, почти 50 миллиметров в высоту, а колесная база выросла на 40 миллиметров.

Автомобиль оснащается полуторалитровым турбированным двигателем, который развивает 147 лошадиных сил и 210 Ньютон-метров крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В комплектацию новинки вошли 18-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема с шестью динамиками, телематика, регулируемые по высоте подголовники. Подтверждена возможность установки тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа полной массой до 750 килограммов. Спереди и сзади применена независимая подвеска.

Кресло водителя имеет электрорегулировки по шести направлениям, сиденье переднего пассажира — механические настройки по четырем направлениям. На передней панели установлены два сдвоенных дисплея диагональю 10,25 дюйма каждый и отдельный 8-дюймовый сенсорный экран для управления двухзонным климат-контролем. Предусмотрена беспроводная совместимость с Android Auto и Apple CarPlay, полный зимний пакет с подогревом всех сидений и лобового стекла, фронтальные и боковые передние подушки безопасности, система кругового обзора, датчики дождя и света.

Ранее стало известно, что перестали сокращаться складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов. Совокупный сток в настоящее время оценивается приблизительно в 400 тысяч машин, указал аналитик Сергей Целиков.