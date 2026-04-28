Россиянам указали на тревожную тенденцию на авторынке страны

Аналитик Целиков: Запасы дилеров насчитывают 400 тысяч нереализованных машин

Складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Совокупный сток в настоящее время оценивается приблизительно в 400 тысяч машин. Об этом в своем Telegram-канале написал аналитик Сергей Целиков.

По словам эксперта, наибольший приток машин пришелся на 2023-2024 годы, когда объем вырос почти на 380 тысяч единиц. За 2025 год этот показатель уменьшился примерно на 130 тысяч экземпляров. С декабря 2025 года по март 2026-го объемы стока практически не менялись. В первом квартале этого года зафиксировано снижение всего на 6000 машин.

По мнению Целикова, в перспективе нереализованные запасы могут начать расти. На текущий момент падения не наблюдается.

