11:09, 28 апреля 2026Авто

Россиянам указали на тревожную тенденцию на авторынке страны

Аналитик Целиков: Запасы дилеров насчитывают 400 тысяч нереализованных машин
Марина Аверкина

Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться. Совокупный сток в настоящее время оценивается приблизительно в 400 тысяч машин. Об этом в своем Telegram-канале написал аналитик Сергей Целиков.

По словам эксперта, наибольший приток машин пришелся на 2023-2024 годы, когда объем вырос почти на 380 тысяч единиц. За 2025 год этот показатель уменьшился примерно на 130 тысяч экземпляров. С декабря 2025 года по март 2026-го объемы стока практически не менялись. В первом квартале этого года зафиксировано снижение всего на 6000 машин.

По мнению Целикова, в перспективе нереализованные запасы могут начать расти. На текущий момент падения не наблюдается.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на европейские автомобили старше 30 лет. Он увеличился в 1,5 раза. Особой популярностью пользуются модели Mercedes, BMW и Porsche. Такие машины, в отличие от большинства современных автомобилей, со временем только дорожают, а их ввоз не требует оплаты утилизационного сбора. Лидером ввоза стал легендарный Mercedes-Benz E500 в кузове W124.

