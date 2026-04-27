18:29, 27 апреля 2026

В России резко вырос спрос на машины из 90-х

Спрос на 30-летние Mercedes, BMW и Porsche 911 в России вырос в 1,5 раза
Марина Аверкина

Фото: Rudolf Stricker / wikipedia

В России резко вырос спрос на европейские автомобили старше 30 лет. По данным Telegram-канала Shot, он увеличился в 1,5 раза. Особой популярностью пользуются модели Mercedes, BMW и Porsche.

Такие машины, в отличие от большинства современных автомобилей, со временем только дорожают, а их ввоз не требует оплаты утилизационного сбора.

Лидером по популярности стал легендарный Mercedes-Benz E500 в кузове W124, известный как «волчок», а также седан W126. Привезти и оформить такой автомобиль можно в среднем за 5-10 миллионов рублей. Второе место занял Porsche 911, полная стоимость которого составляет 10-30 миллионов. Замыкают тройку классические «бумеры» — седаны BMW 7-й серии, например, 730 и 750. Экземпляр в хорошем состоянии обойдется приблизительно в 5 миллионов рублей.

Устойчивым спросом также пользуются Mercedes-Benz G-класса (G-Wagen), представительские седаны S600 и некоторые модели Alfa Romeo. Примерно половину конечной стоимости составляют доставка и таможенное оформление, которое зависит от объема мотора.

Глава компании-импортера ретроавтомобилей отметил в разговоре с Shot, что главная причина возросшего спроса на машины из 90-х — возможность сэкономить на утильсборе. Он отметил, что проблем с запчастями на такие машины нет: европейцы продолжают их производство, а на российский рынок они поступают через импортеров из дружественных России стран.

Ранее стало известно, что американец лишился 77 300 долларов (около 6 миллионов рублей) при покупке автомобиля Lexus GX 550. Причем схема, по которой действовали преступники, знакома и в России.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
