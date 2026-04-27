При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

Житель США потерял более 77 тысяч долларов, оплатив несуществующий Lexus GX 550

Житель Северной Каролины потерял более 77 300 долларов (около 6 миллионов рублей) на покупке автомобиля Lexus GX 550, пишет Carscoops. Причем схема, по которой действовали преступники, знакома и в России.

Злоумышленники применяют технологии искусственного интеллекта, чтобы создавать точные копии сайтов официальных дилеров и выманивать деньги у доверчивых граждан. Американский покупатель попался именно на такую схему.

В поданном в суд заявлении говорится, что пострадавший почти десять дней находился на постоянной связи с человеком, представлявшимся сотрудником реально существующей компании T&T Vehicle Sales. Преступник вел себя крайне убедительно: отправлял клиенту снимки машины, уточнял характеристики и предоставлял любые подтверждающие документы, чем создал полное ощущение надежности и салона, и сделки. Как только мужчина перевел всю сумму за автомобиль, диалог резко оборвался. Больше «представитель дилера» не выходил на связь.

Подобные аферы перестали быть редкостью в США. За прошедший год зафиксировано несколько эпизодов с подменой сайтов официальных дилеров. Преступники воссоздают полную копию оригинала, вплоть до списка выставленных на продажу машин, фотографий сотрудников салона, рекомендаций покупателям, и все это делается с помощью нейросетей. Преступники предоставляют потенциальной жертве целый пакет фейковых отчетов об истории автомобиля и дополнительных снимков, чтобы снять любые подозрения.

Эксперты Carscoops советуют обязательно совершать звонки по официальным номерам продавца (а не только общаться по номеру менеджера), тщательно сравнивать веб-адреса и сомневаться, если торопят с предоплатой через прямой банковский перевод. В эпоху нейросетей чересчур быстрый и безупречный сервис должен настораживать. Лучше все лишний раз перепроверить.

