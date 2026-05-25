В Германии женщина высидела цыпленка в бюстгальтере и назвала его Титти

В Германии 42-летняя женщина высидела цыпленка в собственном спортивном бюстгальтере после того, как курица отказалась сидеть на яйцах. Об этом сообщает Bild.

Садовод из Баварии Йенни Кюхлер обнаружила, что две ее карликовые курицы отложили яйца в одно гнездо, но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. Одно яйцо было уже наклевано изнутри, и тогда женщина решила спасти цыплят.

Она соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера и толстых носков, заложила туда яйца и носила их под одеждой. «Спортивный бюстгальтер подошел особенно хорошо: он эластичный и сидит плотно, обеспечивая тесный контакт», — объяснила Кюхлер. Ночью она спала на спине, почти не двигаясь.

Первый цыпленок вылупился через сутки, но когда женщина отнесла его в курятник, курица заклевала его. Поэтому второго цыпленка, появившегося на свет двумя днями позже, она оставила у себя и назвала Титти — в честь места высиживания (немецкое слово Titti означает «грудь» или «бюстгальтер»).

Птенец привык к женщине и теперь следует за ней повсюду: на работу, в машину, в ванну и даже в постель. По ночам цыпленок спит в сумке с грелкой. Йенни признается, что вскоре попытается вернуть подросшего Титти в курятник, так как цыпленок оказался петушком. Пока же она продолжает носить его с собой, потому что при расставании птенец начинает отчаянно пищать.

В 2024 году у фермеров из США из яйца вылупился цыпленок-мутант. Птица появилась на свет с дополнительными лапами.