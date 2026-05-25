Ситуация с производством важнейших удобрений оказалась плачевной

17:16, 25 мая 2026

FT: Производство фосфатных удобрений резко просело из-за ситуации вокруг Ирана
Кирилл Луцюк

Фото: Kym McLeod / Shutterstock / Fotodom

Производители удобрений по всему миру сокращают производство фосфатных удобрений, поскольку конфликт на Ближнем Востоке нарушает цепочки поставок, и это усиливает опасения по поводу будущей нехватки продовольствия. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его информации, перебои в нормальном судоходстве из-за блокады Ормузского пролива негативно сказались на мировых запасах серы, необходимой для производства фосфатных удобрений, используемых для выращивания таких культур, как кукуруза, соя, рис и пальмовое масло.

Кроме того, рынок ограничен из-за растущего спроса на серу в других отраслях, таких как переработка металлов для производства аккумуляторов. Как заявил вице-президент по анализу рынка и ценообразованию консалтинговой компании CRU Крис Лоусон, ситуация с поставками фосфатов плачевна. Один из крупнейших производителей, американская компания Mosaic уже сократила их выпуск. Аналогичным образом поступил и другой игрок этого рынка — компания OCP.

Китай приостановил экспорт основных фосфатных удобрений как минимум до августа.

Тем временем цены на серу, которые год назад колебались в пределах от 150 до 180 долларов за тонну, резко выросли до 850-900 долларов.

Ранее появился прогноз, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к резкому подорожанию пшеницы и кукурузы. Урожаи этих культур напрямую зависят от азотных удобрений, котировки которых, в свою очередь, напрямую связаны с ценой на природный газ.

