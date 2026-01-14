Реклама

Экономика
05:43, 14 января 2026Экономика

Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

Сенатор Аноприенко: Таяние ледника Судного дня не представляет угрозы для России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Угрозу от таяния ледника Туэйта, который также называют ледником Судного дня, для России, в частности, для Петербурга, оценили. Опасности нет, так как это естественный процесс, заявил в разговоре с ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«Звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Ледники "живут" в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям», — пояснил специалист.

Аноприенко отметил, что когда курс айсбергов лежит в сторону теплых широт, они постепенно тают, а плавающие льдины и айсберги, которые уже находятся в океане, практически не добавляют воды «сверх нормы».

Сенатор также рассказал о сезонном круговороте в природе: вода испаряется, переносится по воздуху и возвращается на полюса в виде осадков, поплняя снежные массы и ледники. Важно оценивать скорость и соотношение этих процессов.

«Практический выход один — прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации. У Санкт-Петербурга такой план есть, и он действительно сильный: он разработан в ГГО имени А. И. Воейкова. Это как раз пример, как нужно отвечать на климатические вызовы: не паникой, а расчетами, мониторингом и готовностью инфраструктуры», — резюмировал Аноприенко.

